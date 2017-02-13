Стратегию развития Севастополя намерены обсудить с экспертами

Временный глава подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил об обсуждении проекта стратегии социально-экономического развития города до 2030 года с рядом экспертных групп.

Как сообщают на сайте нынешнего правительства города, за прошедшую неделю проект рассмотрен на шести тематических площадках: «Городская среда и инфраструктура», «Экономика и доходы», «Туризм и культура», «Военный форпост России», «Строительство и городская среда», «Человеческий капитал». В обсуждении плана дальнейшего развития города приняли участие представители нынешней власти города, командование Черноморского флота, экспертного сообщества и общественности, руководство предприятий города и предприниматели.

«Стратегия создается для севастопольцев, для обеспечения их комфортной жизни в благоустроенном и процветающем городе. Именно таким должен стать Севастополь к 2030 году», – сказал Овсянников.

Накануне Овсянников заявил, что видит развитие Севастополя, как базы Черноморского флота России.