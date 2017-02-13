Севастопольское телевидение анонсирует серию фильмов о жизни заповедника «Херсонес Таврический»

В Севастополе намерены представить серию фильмов о жизни заповедника «Херсонес Таврический». Проект «Херсонес: Музей со служебного фонда» основан совместными силами «Независимого телевидения Севастополя» и дирекцией музея-заповедника, сообщается на сайте Херсонеса.

«Она (серия фильмов – КР) расскажет о жизни музея изнутри, куда не водят экскурсии. Первый фильм серии так и называется: «Фонды – сердце музея», – говорят в анонсе проекта.

Премьера запланирована на 15 февраля в эфире местного телеканала.

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Накануне Украина призвала страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО.

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.