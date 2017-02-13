Два новых детсада обещают жителям Симферополя до конца года

Подконтрольное Кремлю министерство образования Крыма сообщает о начале строительства двух детских садов общей стоимостью более 500 миллионов рублей (8,6 миллионов долларов) в симферопольских микрорайонах Фонтаны и Белое-2, сообщает «Крыминформ», 13 февраля.

«Оба детских сада строятся по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Каждый рассчитан на 260 мест и должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2017 года. Стоимость детского сада в Фонтанах – 258,5 миллионов рублей, в Белом – чуть более 262 миллионов рублей», – привели данные в пресс-службе ведомства.

Всего же, по сообщению пресс-службы, нынешнее министерство образования науки и молодежи Крыма рассчитывает в 2017 году создать более 10 тысяч дополнительных мест в детских садах.

Накануне в российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.