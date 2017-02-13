Военный путь освобождения Крыма практически невозможен – Джемилев

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев исключает возможность военного сценария возвращения Крыма под контроль Украины. По его мнению, такой вариант не поддержат граждане Украины и западные партнеры, свою позицию Джемилев озвучил в интервью изданию «Апостроф».

«У западных стран, как и Украины, если сравнивать с Россией, отношение к человеческой жизни совершенно другое. Тоталитарный режим за человеческие жизни не отвечает, сколько бы там ни погибало. А у нас сразу же на улицу выйдут, родственники к президенту пойдут. И в западных странах так же. Они человеческой жизнью очень дорожат. Вот на этом Путин хорошо и играет. Там народ безмолвствует, а в демократических странах совсем другое. Если, скажем, в западных странах не поддавались бы шантажу и действовали бы решительно, то время было бы другое», – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа указал и на то, что, по его мнению, каждый день приближает конец российской аннексии Крыма.

«Сразу же, как у меня произошел разговор с Путиным, я оттуда выехал в Брюссель на совещание НАТО, они тоже говорили, что у нас все движется медленно, но уверенно. Так что России не избежать освобождения Крыма: или будет распад России и она будет вынуждена его отдать…» – не исключил Джемилев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».