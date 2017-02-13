Российская оппозиция намерена провести марш памяти Бориса Немцова в Москве

Представители оппозиционных движений России, передали в мэрию Москвы заявку на проведение 26 февраля марша памяти Бориса Немцова. Об этом сообщил в Твиттере один из организаторов акции, оппозиционер Илья Яшин.

Сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Петр Царьков отметил, что организаторы на переговорах в мэрии будут настаивать на маршруте шествия от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост, где в ночь на 28 февраля 2015 года был убит Борис Немцов. Заявленная численность участников марша – до 30 тысяч человек.

В начале февраля инициаторы акции передали в мэрию открытое письмо с призывом разрешить проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы 26 февраля. Обращение на имя главы города Сергея Собянина подписали известные общественные и политические деятели.

В понедельник представители оппозиции в Петербурге также подали властям города уведомление о марше памяти Бориса Немцова 26 февраля.

На прошлой неделе аналогичную акцию согласовали власти Нижнего Новгорода. Борис Немцов был первым губернатором Нижегородской области.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. По этому делу были задержаны Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Организатором преступления следствие называет Руслана Мухудинова – бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни, заказчиками – неких «неустановленных лиц».

Члены семьи и соратники Немцова недовольны ходом расследования. Они требуют допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и переквалифицировать дело на статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».