Из-за обледенения пролива с российской стороны на переправе в Крым скопились фуры

Более трех сотен грузовых автомобилей скопились на подъездах к паромной переправе в Краснодарском крае России из-за образования льда в Керченском проливе, сообщает Интерфакс.

«Со стороны «Кавказа» около 300 фур, в Крыму – меньше. Альтернативная грузовая линия – «24 причал – Керченский рыбный морской порт» – осуществляет минимум перевозок, поэтому все едут к нам на линию, из-за этого произошло скопление автотранспортных средств», – сообщил представитель ООО «Морская дирекция».

В настоящее время через пролив курсируют два парома на грузовой линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» и один – на легковой линии: порт «Кавказ» – порт «Крым».

В связи с ухудшением погодных условий, водителей грузовых транспортных средств просят воздержаться от поездок через Керченскую паромную переправу.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.