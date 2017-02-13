Фильм о Сенцове стал событием Берлинале – режиссер

Билеты на премьеру документального фильма об украинском кинорежиссере Олеге Сенцове на фестивале Берлинале раскупили заранее, а показ сопровождался флешмобом и сбором подписей в поддержку политзаключенного. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии рассказал режиссер документальной ленты об Олеге Сенцове Аскольд Куров.

«Зрители потом выстраивались в очередь, чтобы поставить подпись после показа, флешмоб с табличками с призывом освободить Олега Сенцова. Была дискуссия с участием Агнешки Холланд и Майка Дауни от европейской киноакадемии. И уже вчера было много ревью и отзывов в прессе хороших. И вообще приятная неожиданность, что фильм стал событием фестиваля Берлинале, о нем много говорят», – сказал Куров.

По мнению российского режиссера, политика сегодня влияет как на общество, так и на каждого человека в отдельности, а поэтому современное кино не может существовать отдельно от актуальной политической реальности.

По мнению Аскольда Курова, процесс над Олегом Сенцовым был показательным и направленным на запугивание других граждан. А сейчас российские власти продолжают содержать украинского режиссера в колонии в качестве «заложника».

«Это показательный процесс, устрашающая мера. И сейчас я думаю, что Олег необходим просто как заложник, как такой дорогостоящий «обменный фонд». И конечно, речь не идет ни о каком правосудии или суде. Просто я думаю, что власти российские выжидают удобного момента, когда можно будет его наиболее выгодно продать или обменять на что-то», – подчеркнул он.

На Берлинском международном кинофестивале 11 февраля состоялась премьера документального фильма российского режиссера Аскольда Курова «Процесс» («Испытание: Россия против Олега Сенцова»).

Фильм об Олеге Сенцове демонстрировался вне конкурса. После показа состоялась дискуссия с участием авторов картины и Европейской киноакадемии. Повторные показы фильма на «Берлинале» состоятся 14 и 16 февраля.

Автор фильма «Процесс» – 42-летний россиянин Аскольд Куров. Режиссер фильмов «Зима, уходи!» о протестном движении в России 2011-2012 годов и «Дети 404» о судьбе российских ЛГБТ-подростков.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.