Украина подала иск в ВТО против России из-за ограничений транзита – Минэкономразвития

Украина в рамках своего членства во Всемирной торговой организации подала иск к России за введенные ею с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, Украина направила в ВТО требование о формировании группы экспертов в рамках этого дела. Как сообщает министерство 13 февраля, с соответствующим требованием украинская сторона обратилась 9 февраля.

«С момента применения ограничительных мер, которые обжалуются, экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объеме более $ 0,4 млрд. Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия Российской Федерации в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов Всемирной торговой организации и безусловно должны быть отменены», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в прошлом году начали процесс урегулирования спора в рамках ВТО относительно упомянутых ограничений.

«Поскольку на первом этапе Российская Федерация не готова была к урегулированию спора и не приняла меры по отмене неправомерных, дискриминационных и экономически необоснованных ограничений в сфере транзита, украинская сторона продолжила рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой, и для начала следующего этапа рассмотрения спора (рассмотрения дела по сути) в ВТО было направлено требование о создании группы экспертов», – заявили в министерстве.

Украина еще в начале июля прошлого года сообщила, что начала переговоры с партнерами во Всемирной торговой организации по поддержке из-за новых ограничений на транзит товаров, вводит Россия. Как заявила тогда заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Никольская, эти и другие российские ограничения «объективно является торговой агрессией».

1 июля 2016 истек полугодовой срок предыдущих российских ограничений на транзит товаров из Украины через территорию России, который формально касался транзита в Казахстан. Но 3 июля президент России Владимир Путин издал новый указ, которым снова ввел ограничения, на этот раз в расширенном виде. В частности, они стали касаться также транзита в Кыргызстан, транзит многих товаров запрещен вообще и может быть в отдельных случаях разрешен правительством России по особой просьбе правительств Казахстана и Кыргызстана, и новые ограничения вводятся на полтора года вперед, до 31 декабря 2017 года.