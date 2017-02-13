Наши опасения в неадекватности свидетеля по «делу Чийгоза» подтверждаются – Полозов

В ходе 79-го заседания подконтрольного Кремлю крымского суда по «делу Чийгоза» Адвокат Николай Полозов подтвердил свои ранее высказанные опасения в неадекватности засекреченного свидетеля. Об этом адвокат сообщил в понедельник, 13 февраля, в комментарии Крым.Реалии.

По словам Полозова, свидетель противоречит показаниям, которые дал ранее в ходе допроса, а сторона защиты сомневается, что он находится в здравом уме.

«Если в четверг он утверждал, что приехал на машине и оставил ее у вокзала, а потом пешком направлялся к зданию Верховного Совета, то сегодня он отказался отвечать на этот вопрос. Кроме того, свидетель заявил, что он видел начало прорыва в здание. Он видел верхнюю часть двери, которая неестественно открылась. Слышал звук дерева. При этом, по его словам, он находился на расстоянии более 20 метров от этой двери и было очень шумно. Кроме того, он сделал вывод, что люди заходили в здание, потому что количество людей на площади внутреннего двора уменьшалось», – пояснил адвокат.

Полозов Добавил, что свидетель путается в показаниях, плохо ориентируется во времени и не может подтвердить или пояснить действия Чийгоза накануне и в день столкновений под зданием Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Свидетель рассказал, что видел в рукавах у некоторых участников митинга со стороны Меджлиса запрятанные черенки от лопат. Но при этом он не видел, чтобы эти черенки использовали.

В ходе заседания суда по «делу Чийгоза» 9 февраля, после очередного отказа суда в рассмотрении ходатайства о доставлении Ахтема Чийгоза в зал суда, прокурор решила изменить порядок представления доказательств стороной обвинения и допросить засекреченного свидетеля под легендированными данными «Аблаев Мемет Юсупович».

6 февраля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес решение оставить заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу меру пресечения без изменений, и оставил его под стражей до 8 апреля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.