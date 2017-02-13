Песков: Россия будет защищать свои интересы по иску Украины в ВТО

В Кремле заявили, что будут защищать свои интересы в связи с представлением Украиной иска против России во Всемирную торговую организацию.

«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов России, которые будут применяться в этом случае, так же как и в других аналогичных ситуациях», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», – ответил он на вопрос, какими могут быть последствия для России.

В Министерстве экономического развития и торговли сегодня сообщили, что Украина в рамках своего членства во Всемирной торговой организации подала иск к России из-за введенных ею с 2016 года многочисленных транзитных ограничений в отношении украинских товаров.

1 июля 2016 года истек полугодовой срок предыдущих российских ограничений на транзит товаров из Украины через территорию России, который формально касался транзита в Казахстан. Но 3 июля президент России Владимир Путин издал новый указ, которым снова ввел предыдущие ограничения, на этот раз в расширенном виде. В частности, они стали касаться также транзита в Кыргызстан, транзит многих товаров запрещен вообще и может быть в отдельных случаях разрешен правительством России на особые просьбы правительств Казахстана и Кыргызстана, и новые ограничения вводятся на полтора года вперед, до 31 декабря 2017 года.