В Крыму назначена апелляция на привлечение Полозова к допросу в «деле Умерова»

На вторник, 14 февраля, в подконтрольном Кремлю Верховном Суде Крыма назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката Николая Полозова на привлечение его следователем ФСБ в качестве свидетеля по «делу Умерова». Об этом Полозов сообщил в понедельник, 13 февраля в Фейсбуке.

«Для юриста очевидно, что адвокатская тайна защищена как нормой Конституции России, так и рядом специализированных законов, например статьей 8 закона об адвокатской деятельности и адвокатуре или статьей 56 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Адвокат не может быть допрошен об обстоятельствах оказания юридической помощи своему доверителю. Но именно это, напомню, и интересовало следователя ФСБ», – считает он.

Полозов добавил, что сотрудники ФСБ не стали дожидаться вступления судебного решения судьи Можелянского в законную силу и не имели права принудительно доставлять его в управление или проводить процессуальные действия.

«Все это следователь ФСБ Скрипка мог осуществить только если суд апелляционной инстанции оставил бы решение суда Можелянского в силе. К слову ни один нормальный суд не смог бы признать законным допрос адвоката об обстоятельствах адвокатской тайны», – добавил адвокат.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание, как похищение и призывает адвокатское сообщество отреагировать на подобные действия.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».