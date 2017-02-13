Обледенение мешает работе Керченской переправы, граждан просят воздержаться от поездок

В связи с ухудшением погодных условий и образованием льда в районе Керченской паромной переправы работа перевозчика затруднена, сообщается на сайте оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«Просим воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий», – сообщает оператор.

Утром 13 февраля «Морская дирекция» обратилась к водителям грузового транспорта с просьбой сократить поездки.

Российские СМИ сообщали о сотнях грузовых автомобилей, которые скопились на подъездах к паромной переправе в Краснодарском крае России из-за образования льда в Керченском проливе.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.