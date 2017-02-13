Севастопольский суд увеличил штраф бывшему председателю партии «Русский блок»

Коллегия по уголовным делам подконтрольного Кремлю Севастопольского городского суда назначила дополнительное наказание бывшему председателю партии «Русский блок» Геннадию Басову. Штраф увеличен на 30 миллионов рублей (более 500 тысяч долларов), сообщает пресс-служба суда.

«В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Таким образом, Геннадий Басов приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 35 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу сегодня», – говорится в сообщении.

Как считают адвокаты Басова, суд первой инстанции «не дал надлежащей процессуальной оценки показаниям свидетелей, не обратил внимание на нарушения в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не разрешил вопрос о прекращении уголовного преследования обвиняемого, не разрешил вопрос об исключении ненадлежащих доказательств, лишал обвиняемого права заявлять ходатайства, не представил доказательств вины Басова». Адвокаты также недовольны, что суд не учел активное участие Басова в событиях «крымской весны».

Прокурор считает приговор справедливым и обоснованным.

В сентябре 2015 года Басова задержали российские силовики в Севастополе по подозрению в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством. На тот момент он возглавлял госпредприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

28 ноября 2016 года подконтрольный России Ленинский районный суд Севастополя признал Басова виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 5 млн рублей штрафа и запрет занимать в течение трех лет руководящие должности. Басов вину не признал.

Представители подконтрольной Кремлю прокуратуры Севастополя просили назначить наказание для бывшего председателя партии «Русский блок» в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в 30 млн рублей.

Весной 2014 года Геннадий Басов и возглавляемая им партия «Русский блок» принимали активное участие в организации «русской весны», как позднее назвали российскую аннексию полуострова. В мае 2014 года деятельность «Русского блока» на территории Украины была запрещена.