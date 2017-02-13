Кремль: Трамп и Путин «так или иначе» встретятся на саммите G20 в июле

В Кремле заявляют, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин «так или иначе» встретятся на саммите «Группы 20» в июле в Германии.

«О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также любых обработанных сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года «Двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков заявил, что никаких разговоров об отмене санкций между чиновниками США и России не было.

В прошлом месяце представитель Кремля заявил, что президенты России и США могут встретиться до саммита стран «Группы 20», запланированного на 7-8 июля.

28 января Путин и Трамп поговорили по телефону. В Кремле вечером 28 января назвала телефонный разговор Трампа и Путина такой, что «прошла в позитивном и деловом ключе». В Белом доме разговор назвали «существенным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые требуют исправления».

Отношения между Россией и Западом, в частности США, ухудшились после агрессии Москвы в отношении Украины. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

После избрания в США президентом Дональда Трампа президент России заявлял, что надеется на восстановление отношений между Россией и США в полном объеме.

Дональд Трамп подчеркивал, что его целью является достижение выгодных прежде всего для США договоренностей с Россией, и в случае, если этого не произойдет, он будет более жестким по отношению к России, чем его конкурент на выборах президента США 2016 года, демократ Хиллари Клинтон.

До выборов Трамп неоднократно критиковал бывшего президента США Барака Обаму за слабость по России и лично Путина. Он также одобрительно высказывался в адрес президента России.