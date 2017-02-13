В Крыму российские военные химики проводят учения

На полигонах аннексированного Крыма, соседних Волгоградской области и Северной Осетии России проходят лагерные сборы специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

«Основными целями лагерных сборов военнослужащих войск РХБЗ являются совершенствование навыков полевой выучки, освоение современных образцов военной техники и проведение первого отборочного этапа всеармейских конкурсов «Безопасная среда» и «Белое солнце» в рамках Армейских международных игр АрМИ-2017», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «в сборах принимают участие свыше 1,8 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники. В рамках сборов военнослужащие проведут, в частности, стрельбы из реактивных пехотных огнеметов различных модификаций».

13 января 2017 года Минобороны Украины сообщило, что в Херсонской области украинские подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные учения.

1 декабря 2016 года украинские военные провели контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности в районе села Александровка (Херсонская область).

Накануне учений в МИД России заявили, что планируемые властью Украины ракетные стрельбы возле админграницы с аннексированным Крымом являются «провокацией», направленной на получение «жесткой реакции» от Москвы. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что со стороны России поступали угрозы применить силу в случае проведения Украиной ракетных учений возле Крыма.

Украинские военные сообщали, что учения проводятся в соответствии с планом и требованиями международных норм.