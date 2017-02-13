ВСУ извинились за инцидент с объединением «Аскер», чтобы не провоцировать конфликт – пресс-офицер

Вооруженные силы Украины принесли свои извинения организации «Аскер» за инцидент, который произошел ранее, чтобы не провоцировать конфликт и «не использовать методы пропаганды». Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил пресс-офицер оперативного командования ВСУ «Юг» Игорь Бирюков.

«Вооруженные силы Украины, как и весь украинский народ, поддерживают крымских татар и считают их полнокровными членами нашего украинского общества. Поэтому методы пропаганды, которые направлены на то, чтобы спровоцировать конфликт не удаются. Вооруженные силы действовали в условиях всех документов, инструкций. Но чтобы не провоцировать конфликт, чтобы не подыгрывать пропаганде, командир ВСУ извинился», – сказал Бирюков.

Он также отметил, что со стороны украинских военнослужащих не было действий, «чтобы спровоцировать кого-то».

«Это формирование было незаконно вооруженным, имело в своем распоряжение определенное количество оружия и боеприпасов... Мы оружие нашли и изъяли. Инцидент полностью исчерпан», – добавил пресс-офицер.

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие». Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что нападения не было.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».