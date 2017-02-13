ФК «Севастополь» в Крыму сыграет с командой из Камеруна

В аннексированном Крыму футбольный клуб «Севастополь» проведет матч против камерунской команды «FC Yaounde II Academy». Об этом заявили в пресс-службе ФК«Севастополь».

«14 февраля в 11.00, на СОК «Скиф» команда ФК «Севастополь» в рамках «Открытого зимнего Кубка КФС – 2017» проведет матч против камерунской команды FC Yaounde II Academy», – отметили в пресс-службе.

После аннексии Крыма в 2014 году футбольный клуб «Севастополь», который выступал в чемпионате Украины, утратил спонсора. После этого владелец команды, украинский олигарх Вадим Новинский заявил о ликвидации клуба.

11 февраля, футбольный клуб «ТСК-Таврия» на домашнем поле обыграл команду из Камеруна Yaounde II Academy со счетом 3:1.

Матч между крымским и камерунским клубами состоялся в рамках Открытого зимнего кубка, который, по планам организаторов, будет проходить с 8 по 25 февраля. Yaounde II Academy – это первый иностранный клуб, который сыграл в Крыму после марта 2014 года.

Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр выступил с резкой критикой в адрес футболистов камерунской команды FC Yaounde II Academy, приехавших на соревнования в аннексированный Крым.

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщал, что футбольный клуб из Камеруна Yaounde II Academy примет участие в Открытом зимнем кубке в аннексированном Крыму.

Украинские власти пока никак не комментировали приезд камерунских футболистов в Симферополь.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России.

При содействии УЕФА создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе. Специальным представителем УЕФА по Крыму стал член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Франтишек Лауринец.