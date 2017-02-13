Полозов намерен обжаловать решение о своем допросе в «деле Умерова» в ЕСПЧ

Российский адвокат Николай Полозов заявил, что если его аппеляционную жалобу о допросе адвоката в качестве свидетеля по «делу Умерова» не удовлетворят, он планирует обжаловать решение суда в высших инстанциях. Об этом Полозов заявил в комментарии Крым.Реалии 13 февраля.

«Это безусловно будет подача и в Верховный суд России, и у нас появляется замечательная возможность обратится в ЕСПЧ. На лицо явное нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», – заявил адвокат.

Полозов добавил, что вне зависимости от исхода суда, он планирует обращаться в российскую Высшую квалификационную комиссию судей по поводу действий судьи Можелянского.

«Мне кажется, что судья Можелянский, если он выносит такие незаконные решения, будучи бывшим украинским судьей, не соответствует квалификационным требованиям судьи России», – отметил Полозов.

Крым.Реалии сообщали, что на вторник, 14 февраля, в подконтрольном Кремлю Верховном Суде Крыма назначили судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката Николая Полозова на привлечение его следователем ФСБ в качестве свидетеля по «делу Умерова».

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание, как похищение и призывает адвокатское сообщество отреагировать на подобные действия.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».