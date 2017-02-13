Радио Крым.Реалии. Конфликт на Чонгаре: какое будущее у «крымскотатарского батальона»

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят об инциденте между гражданским формированием «Аскер» и представителями Вооруженных сил Украины в поселке Чонгар вблизи админграницы с Крымом. Из-за чего произошел конфликт, какие функции выполняют представители «Аскера» и есть ли будущее у крымскотатарского батальона? На эти вопросы ответят глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов и военный эксперт, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

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