ВСУ готовы рассмотреть заявления «Аскера» о желании служить в ВМС

Вооруженные силы Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер» о желании служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС.

Такое заявление прозвучало в понедельник, 13 февраля, во время встречи Министра обороны Украины Степана Полторака и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

«ВС Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер», которые будут выявлять в порядке, предусмотренном законодательством Украины, добровольное желание служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

В ведомстве добавили, что формирование указанного подразделения будет происходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава. Также будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих разных религиозных конфессий.

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие». Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что нападения не было.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».