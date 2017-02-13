Фото убийцы российского посла в Турции получило премию World Press Photo

Премию конкурса World Press Photo получил фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи за фото с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом 13 февраля сообщает Радіо Свобода.

Снимок, на котором убийца с пистолетом в руке стоит над телом убитого посла, и за который дали премию, является частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству.

Фото были сделаны до и после того, как полицейский Мевлют Алтинташ, одетый в костюм с галстуком, вытащил пистолет и выстрелил в посла на выставке в столице Турции Анкаре 19 декабря 2016 года.

«С момента, когда я услышал выстрелы, я знал, что это исторический момент, очень серьезный ... Я знал, что должен делать свою работу. Как журналист я не мог убежать, чтобы спасти себя», – сказал Озбилиджи.

Фото, которое стало победителем, просматривали 18 миллионов раз.