Ялта и столица Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве

В Ливадийском дворце 13 февраля состоялось подписание соглашения между Ялтой и столицей российской Республики Калмыкии Элистой. Об этом сообщает провластный крымский ресурс «Крыминформ».

По информации издания, главы администраций двух городов скрепили своими подписями документ о сотрудничестве во всех сферах деятельности.

«Мы готовы работать во всех отраслях, но, прежде всего, хотели бы предложить вам наш санаторно-курортный комплекс, а также отдых и оздоровление детей в летних лагерях. Кроме того, мы готовы рассматривать вопрос обмена делегациями журналистов, спортсменов, творческих коллективов. В то же время мы готовы воспользоваться и плодами вашего труда, наладить поставки сельхозпродукции из Калмыкии, а также перенять ваш опыт работы в различных областях», – заявил подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты.

«Сегодня экономика нашей страны выстроена таким образом, что мы сами должны работать и зарабатывать, и находить выходы, чтобы экономики разных регионов были взаимосвязаны. Именно поэтому, когда мы обсуждали, какие положения войдут в это соглашение, то находили только те моменты, которые будут выгодны и Ялте, и Элисте», – заявила депутат российской Госдумы Марина Мукабенова, выступившая инициатором подписания соглашения.

В МИД Украины ранее сообщали, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».