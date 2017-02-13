Правозащитники просят помочь в огласке дела журналиста Николая Семены

Правозащитники Центра информации по правам человека обратились с открытым обращением к общественности в связи с началом судебного разбирательства дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены.

«Это обращение к международным СМИ, к наблюдателям, это широкое письмо к СМИ внутри страны и за границами Украины, также к правозащитникам, чтобы дело освещали, мониторили, приезжали на суды, поддерживали Семену», – рассказала в комментарии Крым.Реалии глава украинского Центра информации по правам человека Татьяна Печончик.

Сбор подписей под открытым обращением продолжается и сейчас. Подписать обращение можно здесь.

Первичное заседание по делу крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены состоится 17 февраля в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.