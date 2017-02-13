В Симферополе горит 200 квадратных метров складских помещений

В Симферополе на улице Москалева горит 200 кв. метров складских помещений. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«По прибытию на место первого подразделения установлено, что горит одноэтажное складское помещение. Площадь пожара составляет 200 кв. метров. По предварительным данным пострадавших нет», – отметили в ведомстве.

Пользователи соцсетей выкладывают в сеть видео пожара.

27 января начальник российского главка МЧС по Крыму Сергей Шахов сообщил, что Житель села Долиновка Белогорского района Виталий Харламов, спасший трех маленьких детей на пожаре,будет представлен к награде.

Накануне в селе Долиновка мужчина спас троих детей из горящего дома. В российском МЧС по Крыму заявляли, что местный житель Виталий Харламов не побоялся зайти в горящий дом, где на тот момент находились дети. Зайдя в комнату наполненную густым черным дымом, мужчина обнаружил маленьких детей, которые на момент пожара спали на диване. Молодой человек по очереди вынес троих детей из огня.