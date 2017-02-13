Аксенов заявил о начале работы крымскотатарского радио в Крыму

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, о начале работы крымскотатарского радио «Ветан седасы» – «Голос Родины» на территории аннексированного Крыма. Об этом в понедельник Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке.

«Символично, что «Голос Родины» начинает официальное вещание 13 февраля, в день, который провозглашен ЮНЕСКО Всемирным днем радио. Пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником и всех, кто имеет отношение к радиовещанию», – написал он.

Аксенов добавил, что крымскотатарское радио создано в рамках реализации указа Президента России о реабилитации репрессированных народов и ведет вещание на двух языках: русском и крымскотатарском.

6 февраля о запуске крымскотатарского радио «Ветан седасы»на территории полуострова сообщил экс-заместитель председателя подконтрольного Кремлю Совмина Крыма, а ныне депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

Радиостанция «Ветан седасы» пророссийской «Общественной крымскотатарской телерадиокомпании» выиграла конкурс российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по вещанию на радиочастотах в Симферополе, Керчи, Феодосии и Ялте.

С 1 апреля 2015 года крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории крымского полуострова, так как ему не выдали российскую лицензию. Вещание возобновилось с 17 июня – телеканал переехал в Киев.

22 апреля 2015 года указом назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова была создана автономная некоммерческая организация «Общественная крымскотатарская телерадиокомпания», получившая название «Миллет» и радио «Ветан седасы». 28 августа Роскомнадзор выдал Общественной крымскотатарской телерадиокомпании универсальные лицензии на вещание телеканала «Миллет» и радиостанции «Ватан седасы». С 1 сентября 2015 года телеканал «Миллет» начал свое вещание в тестовом режиме.

Генеральным директором телерадиокомпании стал Сейран Мамбетов. На техническое оснащение телеканала из федерального бюджета выделено 177 млн руб.