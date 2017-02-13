В Ростовском суде по «делу Хизб ут-Тахрир» объявили перерыв до 20 февраля – адвокат

Военный суд в Ростове-на-Дону продолжит рассмотрение уголовного производства в отношении фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева 20 февраля. Об этом 13 февраля на свей странице в Фейсбуке написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

По информации Курбединова, на сегодняшнем заседании российский суд отклонил все ходатайства стороны защиты.

«Ходатайство защиты об отводе прокурора, который поддерживал обвинение в предыдущем суде в ином составе судей – отклонено. Ходатайство Зейтуллаева, поддержанное защитой, об отказе от адвоката, назначенного судом – отклонено. Ходатайство защиты о недопустимости содержания Руслана в клетке во время судебного заседания, в нарушение ст. 3 Конвенции – отклонено. Ходатайство Руслана о недопустимости применения специальных приемов привода в зал суда и из зала суда сотрудниками конвоя – отклонено», – рассказал об итогах заседания адвокат.

Курбединов добавил, что российский прокурор «огласил ряд процессуальных документов и на следующее заседание планируют вызвать свидетелей обвинения, допрос которых будет поводится по видеоконференции».

Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир» приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.