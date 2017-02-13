Главе Генической райгосадминистрации угрожали убийством

Здание Генической райгосадминистрации якобы заминировали, а главе администрации Александру Воробьеву угрожали убийством. Об этом 13 февраля в комментарии Крым.Реалии рассказал сам глава администрации.

«Сегодня опять заминировали администрацию. Уже с прямыми угрозами, конкретно мне. Что меня хотят убить... Вот он результат, попытки расшатывания ситуации в районе. Но район защищен в полном объеме, и расшатать ситуацию не получится. Мы будем действовать жестко. И когда, надеюсь, поймаем этих гореминеров, то они запомнят это на всю оставшуюся жизнь», – заявил глава Генической администрации.

Воробьев утверждает, что в связи с сообщением о заминировани здания городской администрации, сотрудников РГА и райсовета эвакуировали. «Центр города в районе райгосадминистрации перекрыт, здание оцеплено полицией, вызваны специалисты-взрывотехники из Херсона».

Кроме того, глава администрации усматривает возможную связь в таком «заминировании» с недавним инцидентом на Чонгаре.

Как писали Крым.Реалии, накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что «нападения не было».

Военные указали, что выполняли боевые задачи в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу, говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».