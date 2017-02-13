Европарламент должен объявить финальную версию прекращения «безвиза»

Европейский парламент 13 февраля должен объявить окончательную версию прекращения безвизового режима со странами, не входящими в ЕС, это является ключевым шагом на пути к безвизовому режиму для граждан Грузии и Украины. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Европарламент одобрил механизм прекращения безвизового режима в декабре 2016 года. Сегодня же должны обнародовать финальную его версию, переведенную на всех языках ЕС и проверенную юристами.

Утверждение окончательной версии не требует повторного одобрения, кроме случая, если у законодателей в течение суток возникнут вопросы.

9 февраля со ссылкой на дипломатические источники корреспондент Радіо Свобода в Брюсселе сообщал, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня.

Перед этим стало известно, что «триалог» – консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией о предоставлении безвизового режима для граждан Украины состоятся 28 февраля.

2 февраля Европейский парламент поддержал визовую либерализацию для Грузии. Докладчик Европейского парламента по вопросам безвизового режима Мария Габриэла заявила, что граждане Грузии «точно» смогут путешествовать в ЕС без виз до конца марта. Перед этим предстоит окончательное одобрение механизма прекращения действия «безвиза» в Европейском парламенте и Совете ЕС.

Для Украины переговоры между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации могут продолжиться после того, как механизм прекращения «безвиза» заработает.

13-16 февраля проходит очередная сессия Европарламента.