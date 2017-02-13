К фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» не пускают украинских консулов и медиков – адвокат

К фигурнату «дела Хизб ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву, который находится в Ростовском СИЗО, не пропускают украинских консулов и медиков. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Длительное время украинские консулы пытаются попасть на свидание к Севастопольским ребятам, которые находились в Ростовском СИЗО, а Руслан и ныне там. Все в пустую. Под различными предлогами отказы и обещания, то после приговора, то после апелляции, то после возврата материалов из Верховного суда», – написал Курбединов.

Он добавил, что к Зейтуллаеву также не пропускают медиков для проведения обследования.

«Консульство в конце-концов, после долгих переписок и встреч, договорились о допуске врача к ребятам в СИЗО. Но вот незадача, вдруг этот врач пропал – на связь не выходит и даже на работе перестал появляться. Нашли другого врача и буквально через некоторое время и этот пропал! На связь не выходит, на работе не появляется», – подытожил Курбединов.

Адвокат сообщал, что в Ростовском суде по «делу Хизб ут-Тахрир» объявили перерыв до 20 февраля.

Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир» приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.