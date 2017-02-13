Минкульт Украины потребовал от ЮНЕСКО не допустить российско-британских раскопок в Крыму

Министерство культуры Украины обратилось в ЮНЕСКО с требованием не допустить российско-британские раскопки в Крыму. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе украинского министерства.

«По состоянию на сегодняшний день Минкультуры не выдавало никаких разрешительных документов на проведение работ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь. Также Минкультуры обращает внимание, что археологическое наследие Украины требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году, стороной которой является Российская Федерация», – отметили в украинском ведомстве.

В Министерстве культуры обратились в украинский МИД с просьбой направить ноты протеста в Москву и Лондон в связи с намерением провести совместные археологические исследования в аннексированном Крыму, посвященные Крымской войне.

В пресс-службе отметили, что в Крыму планируют реализовать совместный российско-британский проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов. Речь идет о проведении совместных археологических раскопок, издании книг и журналов соответствующего направления и организацию молодежных археологических лагерей для студентов из Великобритании и России.

Российские власти Крыма сообщили о приезде на полуостров английских ученых, в том числе археолога из Британии Нила Фолкнера. Британские ченые заявили, что готовы приступить к раскопкам в Крыму весной 2018 года.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Накануне Украина призвала страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО.