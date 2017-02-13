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Норвегия выступает за сохранение санкций против России – госсекретарь

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Норвегия выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения Минских соглашений. Об этом заявила госсекретарь норвежского МИДа Марит Бергер Рьосланд, сообщает Радіо Свобода.

«Позиция Норвегии по поддержке Украины в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности остается неизменной», –сказала Рьосланд 13 февраля во время украинского-норвежских консультаций по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений.

По сообщению МИД Украины, стороны обсудили состояние имплементации Минских договоренностей, а украинская сторона проинформировала о последствиях последней эскалации российской агрессии в Донбассе.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности из-за боев в Авдеевке, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале боевіх действий, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.

С апреля 2014 году на Донбассе продолжается вооруженный конфликт.

США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексию украинского Крыма и предоставления помощи боевикам на Донбассе. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий разве что российских «добровольцев».

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