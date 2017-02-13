В Севастополе сообщают о назначении нового руководителя «Севстройнадзора»

В севастополе 13 февраля представили нового начальника подконтрольного Кремлю управления Государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя – им стал Юрий Захаров. Об этом сообщают крымские СМИ.

«Представляю нового начальника «Севстройнадзора» Юрия Михайловича Захарова. Прошу любить и жаловать», – заявил Овсянников.

Юрий Захаров родился 4 января 1958 года в Риге. Окончил Рижский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт в 1980 году.

В 2013 году он занимал должность заместителя директора департамента управления делами министерства экономического развития Российской Федерации, в 2015-2016 годы – заместитель генерального директора по строительному контролю российского бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский и проектный институт министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России». В 2016-2017 годах – начальник управления эксплуатации государственной собственности департамента управления делами московского автономного учреждения «РосКапСтрой».

Крымский провластный ресурс «Крыминформ» сообщает, что 7 февраля российский и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что руководитель «Севстройнадзора» Юрий Прихожанов будет отправлен в отставку «из-за пассивного наблюдения за незаконным строительством».

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Севастополе остановлено строительство шести объектов, и еще сто объектов находится на рассмотрении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».