Журналист сообщила о блокировании нескольких украинских сайтов в Крыму

Журналист Громадського радіо Ирина Ромалийская заявила, что в Крыму блокируют несколько украинских сайтов. Об этом журналист написала 13 февраля на своей странице в Фейсбуке.

«В центре Симферополя, подключилась к вай-фаю. Цензор.Нет, Украинская правда, Громадське радио, Крым.Реалии, сайт «15 минут», сайт телеканала АТР – заблокированы», – написала журналист.

Российские власти Крыма эту информацию не комментируют.

1 августа 2016 года стало известно о частичной блокировке сайта Крым.Реалии – проекта Радіо Свобода в аннексированном Россией Крыму. Доступ к сайту заблокировали ряд провайдеров. В то же время, в Феодосии и Севастополе пользователи могли видеть интернет-ресурс.

Российский министр информации Крыма Дмитрий Полонский заявил Крым.Реалии, что ему неизвестны причины блокировки доступа к сайту.

2 августа стало известно о частичном блокировании доступа к сайту Крым.Реалии в Севастополе.

Редакция портала «События Крыма» сообщила об ограничении доступа к их сайту на полуострове вечером 1 августа.

В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.