На Керченской переправе сообщают о скоплении около 700 машин

На Керченской паромной переправе скопилось около 700 автомобилей. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе оператора переправы.

«Со стороны порта «Крым» – 6 легковых, 1 автобус, 118 грузовых автомобилей, со стороны порта «Кавказ» – 64 легковых, 2 автобуса, 555 грузовых автомобиля», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе предприятия добавили, что время ожидания погрузки для грузовых автомобилей превышает 46 часов.

В связи с ухудшением погодных условий, водителей грузовых транспортных средств просят воздержаться от поездок через Керченскую паромную переправу.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.