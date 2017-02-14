Радио Крым.Реалии: Крымские Альпы за 100 миллиардов. Кому нужен курорт на Чатыр-Даге?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о горнолыжном туризме в Крыму. На полуострове обсуждают проект строительства горнолыжной зоны на склонах горы Чатыр-Даг. Для этого проектировщики просят фактические власти Крыма выделить два гектара земли в заповедной зоне. Предварительная стоимость проекта 100 миллиардов рублей. Нужен ли Крыму новый горнолыжный курорт? Что сегодня происходит с горнолыжным туризмом на полуострове?

На эти вопросы нам ответят крымские горнолыжники, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев и эколог из Сочи, член совета «Экологической вахты по Северному Кавказу» Владимир Кимаев. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.