У защиты «крымского диверсанта» Захтея нет доступа ко всем материалам следствия – адвокат

Адвокаты «украинского диверсанта» Андрея Захтея не имеют доступа ко всем материалам следствия. Об этом в интервью РБК Украина заявил российский адвокат Илья Новиков.

«Недавно в СМИ появилась информация, что дело «крымских диверсантов» скоро поступит в суд. У нас, адвокатов, такой информации пока нет. И нет доступа ко всем материалам следствия», – заявил Новиков.

В январе Московский суд оставил под арестом «украинского диверсанта» Андрея Захтея.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.

Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.