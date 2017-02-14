На складах в Симферополе ликвидировали пожар – МЧС

В аннексированном Симферополе, по состоянию на 20:50 (по местному времени) 13 февраля, пожар в складском помещении на улице Москалева был ликвидирован, сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма.

По информации пресс-службы, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

«В ликвидации пожара были задействованы всего 58 человек и 17 единиц техники, в частности, от российского МЧС – 49 человек личного состава и 13 единиц техники», – отметили в ведомстве.

В течение 2016 года крымские спасатели и пожарные спасли более 1300 человек, сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма. В частности, отметили в ведомстве, за прошедший год пожарно-спасательные подразделения совершили 6472 выезда для ликвидации пожаров и возгораний, ликвидировано 1086 пожаров и спасено 96 человек.