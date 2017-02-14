В Крыму сообщили о сокращении сроков получения субсидий для аграриев

Подконтрольный Кремлю глава Министерства сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил о сокращении сроков рассмотрения заявок на получение субсидий для аграриев, пишет пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, если раньше Минсельхоз рассматривал пакет документов в течение месяца, то теперь это будет занимать 15 дней.

«Мы разработали и утвердили новый порядок предоставления субсидий на оказание поддержки нашим аграриям. Процедура во многом осталась прежней, но все же некоторые новшества есть. Кроме сроков рассмотрения документов, произошли изменения в суммах и условиях. Так, например, сумма субсидии на развитие молочного скотоводства будет зависеть от показателя молочной продуктивности коров. Чем выше объемы произведенного молока, тем больше денег получит аграрий», – подчеркнул Рюмшин.

С 2017 года на развитие рыбохозяйственного комплекса Крыма предусмотрены субсидии, всего на финансирование предприятий заложено 11,9 миллионов рублей, сообщили ранее в подконтрольном России Министерстве сельского хозяйства Крыма.