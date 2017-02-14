Верховный суд Крыма начал рассмотрение апелляции Полозова

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 14 февраля началось рассмотрение апелляции адвоката Николая Полозова на задержание и его допрос в качестве свидетеля по «делу Умерова». Об этом сообщает журналист Радио Свобода.

По информации журналиста, Киевский районный суд Симферополя 13 декабря 2016 года удовлетворил ходатайство следователя ФСБ России Игоря Скрипки о допросе адвоката Николая Полозова «об обстоятельствах, ставших ему известными при исполнении своих профессиональных обязанностей». Следователь настаивал на допросе об обстоятельствах дела заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к нарушению территориальной целостности России. Фактически, следователь попытался исключить Полозова из числа защитников Умерова, переведя его в статус свидетеля.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицировал задержание, как похищение.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».