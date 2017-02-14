Советник Трампа подал в отставку из-за контактов с Россией

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн поздно вечером 13 февраля подал в отставку. Текст заявления об отставке разместил в Twitter корреспондент NBC Питер Александер.

Это произошло после того, как Флинн признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Дональда Трампа относительно своих контактов с послом России в США.

Флинн сначала сказал вице-президенту Майку Пенсу, что в декабре 2016 года в неоднократных беседах с послом России Сергеем Кисляком не обсуждал санкции в то время, когда бывший президент США Барак Обама готовил новые санкции против России из-за возможного вмешательства Москвы в ход президентских выборов.

Эти заявления Флинна позволили Пенсу в телевизионном интервью выступить в защиту советника по национальной безопасности.

Но через некоторое время Флинн в ответ на опубликованные доклады американских спецслужб признал, что, возможно, обсуждал санкции с Кисляком. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, запрещающих вести внешнеполитические переговоры частным лицам (а в декабре 2016 года Флинн еще не занимал никаких официальных должностей).

Флинн был преданным сторонником Трампа во время всей избирательной кампании 2016 года, но его связи с Россией вызвали беспокойство среди других советников президента США.

В Белом доме после отставки Флинна назвали генерала в отставке Кита Келлога исполняющим обязанности советника по вопросам безопасности.