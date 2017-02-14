Украина будет восстановлена в своих суверенных границах – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой правительства Молдовы Павлом Филипом поблагодарил молдавских партнеров за твердую позицию в поддержке суверенитета Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я хочу напомнить, что Молдова решительно поддержала нашу независимость и в марте 2014 года, когда проголосовала за Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, и в декабре 2016 года, когда не просто поддержала Резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, но и выступила соавтором указанной резолюции», – подчеркнул украинский президент.

Порошенко также напомнил, что четверть века назад Молдова столкнулась с похожими испытаниями, потеряв часть своей суверенной территории.

«Сегодня мы видим настойчивые попытки навязать и Молдове, и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран. Эти попытки обречены на поражение. Украина и Молдова будут восстановлены в своих суверенных, международно признанных границах. Крым, так же, как и Донбасс – это Украина. Все демократическое мировое сообщество разделяет и поддерживает эту позицию. А те, кто не согласен – оказываются по другую сторону цивилизационного измерения», – сказал президент Украины.

При этом глава молдавского правительства выразил слова поддержки территориальной целостности Украины и в очередной раз озвучил четкую позицию Молдовы по Крыму: «Республика Молдова признает и соблюдает территориальную целостность и независимость Украины».

Павел Филип также отметил, что Молдова и в дальнейшем готова поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, и подтвердил готовность помогать.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».