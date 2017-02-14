Совбез ООН осудил Северную Корею за испытания ракет

Совет безопасности ООН осудил Северную Корею за последние пуски баллистических ракет и предупредил о «существенных мерах», если Пхеньян не остановит подобные испытания ракет и ядерных бомб, сообщается на сайте организации.

Все члены Совета безопасности поздно вечером 13 февраля единогласно осудили ракетные испытания, проведенные 11 февраля 2017 года и 19 октября 2016 года. Деятельность Северной Кореи по разработке собственных систем доставки ядерного оружия нарушают санкции ООН и усиливают напряженность, говорится в заявлении Совбеза. Руководящий орган международной организации призвал всех членов ООН «удвоить усилия» для реализации санкций ООН против Пхеньяна.

Северная Корея неоднократно нарушала шесть резолюций Совета безопасности, которые требуют положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях.

12 февраля Северная Корея провела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

1 января 2017 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на «завершающей стадии» разработки межконтинентальной баллистической ракеты.