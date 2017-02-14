Верховный Суд Крыма посчитал, что адвокатской тайны не существует – Полозов

Адвокат Николай Полозов прокомментировал решение подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма относительно его апелляционной жалобы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Верховный Суд Крыма сегодня посчитал, что адвокатской тайны не существует. Что и требовалось доказать», – написал Полозов.

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».