Во Франции обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента

Генеральный секретарь французской партии «En Marche» («Вперед!») Ришар Ферран заявил, что кандидат этой партии на выборах президента Франции Эммануэль Макрона является мишенью российских средств информации и интернет-атак. Информация размещена в Twitter Феррана.

Такие действия Москвы имеют целью помочь предвыборным кампаниям приверженных России кандидатов, считают в партии Макрона.

Произнесенное 13 февраля заявление Феррана является первым объявленным партией «En Marche» прямым обвинением России в попытке повлиять на результат майских выборов.

Ферран, который сказал, что Москва привержена лидеру ультраправых Марин Ле Пен и правоцентристскому кандидату Франсуа Фийону, призвал правительство Франции принять меры, чтобы гарантировать отсутствие «иностранного вмешательства» в выборы.

Проводя параллель с США, где спецслужбы заявили о вмешательстве Кремля в президентские выборы, Ришар Ферран сказал: «Американцы увидели это, но слишком поздно».

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля 2017 года. По данным последних опросов, Ле Пен может набрать наибольшее число голосов в первом туре выборов, но вряд ли победит во втором. На президентских выборах 2012 года Ле Пен заняла третье место, набрав почти 18 процентов голосов.

Ожидается, что главным конкурентом Ле Пен в предвыборной гонке будет независимый центрист Эммануэль Макрон, выступающий в поддержку сохранения Франции в составе Евросоюза. Кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон после финансового скандала, в который оказалась вовлечена его жена, значительно уступил оппонентам в рейтинге.