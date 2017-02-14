На КПВВ «Каланчак» гражданин Узбекистана пытался незаконно попасть на материковую Украину

На админгранице с аннексированным Крымом в контрольном пункте въезда/выезда «Каланчак» украинские пограничники выявили гражданина Узбекистана, который нарушил правила въезда и выезда с полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации Украины.

«В Крым он попал через пункт пропуска, функционирование которого приостановлено, и не имел специального разрешения. Теперь иностранцу запрещен въезд в Украину на 3 года», – отметили в пресс-службе.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Свою работу осуществляют три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».