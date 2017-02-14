В Крыму задержали гражданина Украины – СМИ

В аннексированном Крыму сотрудники пограничного управления ФСБ России в Крыму заявляют о задержании украинца на пункте пропуска «Перекоп» в конце января 2017 года. Об этом 14 февраля сообщает «РИА Новости Крым».

По информации издания, в погрануправлении сообщили, что гражданин Украины находился на подписке о невыезде и «пытался уйти от правосудия и органов дознания».

«По итогам дополнительных проверочных мероприятий стало известно, что 30-летний украинец является закоренелым преступником. Имея в своей биографии преступления прошлых лет, он успел отличиться и в 2016 году. Согласно материалам следствия, иностранец является единственным подозреваемым в совершении сразу двух преступлений на территории Крыма – умышленном причинении вреда здоровью и краже», – цитирует издание сообщение погранслужбы.

Как пишет «РИА Новости Крым», гражданин Украины взят под стражу и дал признательные показания.

На данный момент информации из других источников нет. Комментарии ситуации самим задержанным отсутствуют.

Также в конце января на пункте пропуска «Армянск» был задержан еще один человек из федерального розыска России, отмечает издание.

«В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск» на выезд из страны задержан гражданин 1983 года рождения. В процессе оформления документов сотрудник пограничного контроля установил, что предъявитель с апреля 2016 года объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение», – сообщает ведомство, не уточнив гражданство второго задержанного.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Свою работу осуществляют три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».