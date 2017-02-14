МЧС: На Крым надвигаются сильные снегопады

В подконтрольном Кремлю Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма предупредили о сложных погодных условиях 15 февраля на полуострове. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным Гидрометцентра Крыма, в связи с прохождением холодного фронта 15 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, местами очень сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве попросили крымчан соблюдать правила безопасности при сильном ветре, осадках в виде снега и мокрого снега.

В понедельник, 13 февраля, ялтинские власти сообщили, что обеспокоены состоянием придомовых и придорожных территорий после снегопада, который обрушился на город в последних числах января. Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания в подконтрольной Кремлю администрации Ялты заявил председатель горсовета Роман Деркач.

Накануне начальник департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ялты Михаил Баландин сообщил, что с устранением последствий снегопада справились не все коммунальные предприятия.