Московский суд отклонил жалобу на арест Сущенко

Московский городской суд 14 февраля отклонил жалобу на продление до 30 апреля ареста задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом в своем Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Заседание по рассмотрению моей жалобы на продление срока содержания под стражей Сущенко завершено. Жалоба оставлена без удовлетворения», – написал адвокат в Twitter.

ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России, являющихся государственной тайной».

Уголовное дело возбуждено по статье «шпионаж». Лефортовский райсуд 28 ноября прошлого года принял решение арестовать журналиста до 30 января 2017 года. Впоследствии суд отклонил жалобу на арест украинского журналиста.

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона также называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.