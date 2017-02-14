К призыву поддержать Николая Семену присоединились журналисты и правозащитники

Открытое обращение к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены поддержали ряд правозащитных организаций и представителей средств массовой информации.

Как сообщает Центр информации по правам человека, по состоянию на 14 февраля, открытое письмо подписали 9 различных организаций и СМИ: «Крымскотатарский Ресурсный центр», «Таврийская гуманитарная платформа», «Институт развития региональной прессы», «Медиа инициатива за права человека», «Галина Койнаш, Харьковская правозащитная группа», «ГО «Крымский центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», «ИА «Голос Крыма», «Редакция газеты «Кримська Світлиця» и «Кримская правозащитная группа».

13 февраля правозащитники украинского Центра информации по правам человека выступили с открытым обращением к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены.

Сбор подписей под открытым документом на данный момент продолжается. Подписать обращение можно здесь.

Первичное заседание по делу крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены состоится 17 февраля в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.