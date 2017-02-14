В Беларуси проходит первый судебный процесс против «налога на тунеядство»

В Гомеле 14 февраля начался первый в стране суд против так называемого «налога на тунеядство». Об этом сообщает Радые Свабода.

Истцом выступает безработный Александр Семенов, который требует признать неправомерным требование к нему со стороны власти по выплате этого налога.

Одновременно Семенов просит суд поставить вопрос о признании декрета «О предотвращении социального иждивенчества» неконституционным, противоречащим статьям 41, 56 Конституции Беларуси, а также статье 8 Международного пакта о гражданских и политических правах, статье 2 Конвенции Международной организации праве № 29 о принудительном труде.

«Мне летом исполнится 53 года, у меня два высших образования, служба в армии и почти тридцать лет трудового стажа. Вот такой я «тунеядец», – заявил Семенов, который с 2013 года является официально безработным.

«Сказать, что я не работал с 2013-го года, будет неправильным. У моей семьи есть дача, и еще у тещи – тридцать соток земли. С ранней весны до поздней осени кручусь там. Зелень разная, огурцы, помидоры выращиваю. Через рынок сбывали лишние овощи. Никто не сидит в ожидании дармовых подачек», – добавил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко весной 2015 подписал декрет, по которому трудоспособные граждане, которые являются безработными и не платят налогов больше чем полгода, должны ежегодно платить сбор в размере 20 базовых величин. В январе 2015 года эта сумма составляла 245 долларов, в 2016-м – 186 долларов.

В Минске 17 февраля планируют провести «Марш рассерженных белорусов». Второе, неофициальное название акции – «Марш дармоедов», протест направлен против декрета президента Лукашенко, обязывающего платить специальный налог всем, кто временно не работает.